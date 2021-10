Vendevano falsi green pass: sequestrati due canali telegram

CATANIA – Avevano orchestrato un modo per poter attirare no vax e assicurargli la vendita di green pass taroccati. Tutto attraverso alcuni canali telegram. Il gruppo criminale è stato individuato dalla polizia postale oggi i due canali social sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Catania. E il gip lo ha convalidato.

Le indagini sono partite da una precisa segnalazione della Digos. La polizia postale ha monitorato i due canali Telegram denominati “Green Bypass 2.0” e “Vendita Green Pass autentico” in cui sono risultati iscritti rispettivamente 5200 e oltre 120 utenti. In queste chat è stata pubblicizzata la vendita di green pass falsi dietro pagamento di un corrispettivo in criptovaluta di 250 euro.

Gli investigatori della Polizia postale tra i partecipanti dei gruppi social hanno individuato i due personaggi che sembrano la mente operativa della vendita di certificati verdi falsi. Il pm ha immediatamente disposto una perquisizione domiciliare e informatica.



Gli investigatori hanno sequestrato smartphone e supporti informatici che saranno oggetto di un’apposita analisi al fine di confermare eventuali responsabilità. Le indagini proseguono per la identificazione di altri partecipanti. Parallelamente alle perquisizioni, la Procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo trasmesso dalla Polizia per l’esecuzione alla società Telegram. Che ha prontamente oscurato i canali.



