Addio mister Nino Corsino: dal pallone al Paradiso

Nino Corsino era un gentiluomo e a quest’ora è sicuro che sta già allenando in Paradiso. Uomo buono e grande mister di pallone del calcio a cinque e grande e tranquillo navigatore della vita. Al suo amico Larry Alfonso Turano, altra figura storica di quel mondo, ha detto qualche giorno fa: “Lo so che sto morendo”. Oggi si è addormentato dopo una lotta valorosa contro la sua malattia. Aveva un curriculum impegnativo e una bacheca fornita di trofei, aveva conseguito il diploma a Coverciano. I suoi sessant’anni e passa non si vedevano. Resta giovane, non soltanto muore giovane, colui che al cielo è caro.

In tanti lo stanno ricordando su Facebook, con un affetto che raggiunge il cuore di una persona, semplicemente per quello che era, qualcuno che si faceva volere bene. Larry Turano ha messo una foto e ha scritto: “Ci si vede”. “Sì, ci rivedremo – dice – se non ci buttano fuori pure da lì. Eravamo troppo casinisti”. Alessandro Anello (a destra nella fotografia), tra i protagonisti di un Ficuzza stellare, ha scritto: “Questa vecchia foto un po’ ingiallita segna i tanti anni di amicizia che mi legano a mister Nino Corsino. Se n’è andato oggi e per me come per tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato sui campi di calcio a 5 e non solo è un giorno molto, molto triste. Buon viaggio ‘maestro Nino’, non ti dimenticherò mai”.

Sì, un maestro. In anni in cui i ‘pazzi del calcetto’ erano una truppa clandestina. Prendevi la borsa. A casa ti domandavano: che fai? Rispondevi: vado a giocare a calcetto. Controreplica: e c’è bisogno dei pantaloncini per il biliardino? Anni eroici, pioneristici, con gente che aveva un sogno: farsi notare. Il calcio a cinque palermitano ha spesso stupito tanti, pur non avendo le risorse delle squadre romane. E quando incontravi i fratelli Roma era sempre una sfida epica. Si entra e si esce dal campo. Ma Nino che ora allena in Paradiso non morirà mai.



