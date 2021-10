Db, le dimissioni di Gino Ioppolo: la base non ci sta

Stupore, disincanto e un pizzico di malinconia per quello che poteva essere e quello che sarà. Gli amministratori di Diventerà Bellissima, il movimento che fa capo al governatore Nello Musumeci, non l’hanno presa affatto bene nell’apprendere che Gino Ioppollo (ormai ex sindaco di Caltagirone) lascerà l’incarico di coordinatore dei gialloblù. La notizia data da LiveSicilia, e che riguarda anche la convocazione repentina di un incontro “ristretto” dei vertici di Db a Catania, prende in contropiede un po’ tutti.

Sono le chat di WhatsApp a parlare: “Dispiace leggere che Gino Ioppolo rassegnerà le dimissioni – si legge – Dispiace soprattutto che la cosiddetta base o, per usare la metafora, la fanteria debba venire a conoscenza di queste situazioni dalla stampa”. Tra i “non sappiamo nulla” e i “a me non hanno detto niente” riferiti da un dirigente apicale, c’è chi sbanda e chiede chiarimenti.

Ed è proprio lì che arrivano dei messaggi al sapore di disincanto da parte di chi, a quanto pare, la sa lunga e guarda già a quel coniglio dal cappello chiamato ingresso-in-Fratelli-d’Italia: “Io credo che saremo informati, tutti, a tempo debito”.



