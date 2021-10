Palermo, incendio nella notte: bruciano campane della differenziata

IN VIA SCAGLIONE

PALERMO – Ieri sera, i vigili del fuoco sono stati impegnati nel domare le fiamme sprigionate dall’incendio di alcune campane della raccolta differenziata, in via Pietro Scaglione. Ridotti in cenere due contenitori. Intorno a mezzanotte, in fiamme diversi cumuli di rifiuti e materiali plastici che difatti hanno provocato una densa colonna di fumo nero. Nel quartiere San Giovanni Apostolo, a Palermo, le campane della raccolta differenziata e i cassonetti sono pieni da giorni. E diversi sono i cumuli di sacchetti che sono stati depositati attorno ai contenitori.

“Non svuotano da diversi giorni- commentano alcuni residenti del posto – e spesso poi finisce così”. La Rap intanto fa sapere che l’intervento di svuotamento è previsto per il fine settimana. “I recuperi – risponde – per lo svuotamento sia delle campane, sia dei cassonetti sono già in programma. Nel fine settimana rimuoveremo anche il bruciato. Il rallentamento della raccolta dei rifiuti è stato dovuto a un calo d’efficienza dei mezzi”.



