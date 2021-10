Siracusa, la rabbia del sindaco: ‘Tempesta, nessuna preallerta’

Siracusa. “Chiederemo lo stato di calamità e i risarcimenti. Chi ha subito danni sarà risarcito. Noi saremo a fianco delle persone, delle famiglie e degli imprenditori colpiti. Ricordo – e spero lo ricordiate anche voi – che non c’era nessun preavviso di quanto è accaduto, non c’era stata alcuna preallerta regionale, neanche di quelle più blande”.

Risponde brevemente telefonicamente, ma il sindaco di Siracusa Francesco Italia in queste ore sta lavorando a stretto contatto con gli uffici e i tecnici all’emergenza meteo che si è abbattuta da ieri in città, l’alluvione e la bomba d’acqua che in un breve lasso di tempo hanno determinato danni ingenti e messo quasi in ginocchio alcune zone del centro. I principali danni riguardano le abitazioni, le auto, alcuni muri franati, attività commerciali, ma non si escludono danni anche alle strade. “Le stime sono ancora in corso – prosegue il primo cittadino -. Ieri sera abbiamo attivato il Coc, il centro operativo comunale, il vicesindaco e l’assessore alla Protezione civile sono stati a stretto contatto dei volontari dall’inizio dell’emergenza”.

“In via Somalia si registrano danni alle attività commerciali, nella zona di via Calabria c’è stato un crollo del muro perimetrale di un immobile, che è franato sulle auto, ma sono solo alcune delle conseguenze – sottolinea il primo cittadino -. I nostri tecnici sono in giro proprio in questi minuti per accertare la situazione. Chiaramente noi saremo e siamo presenti e a fianco di chi ha subito i danni: il Coc sta operando proprio in quest’ottica”.

Il Comune, conclude il sindaco, ha messo in moto tutte le proprie risorse, mobilitando vigili urbani, protezione civile e tecnici, che operano al fianco dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, il cui ruolo è stato importantissimo: “Aspetto il report complessivo. Tenga presente che è un’operazione che si svolge da ieri, perché poi di notte ha continuato a piovere, noi siamo intervenuti e siamo stati su strada fino all’alba di oggi”.

