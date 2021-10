Canicattì (AG) – Meteo, bomba d’acqua in Sicilia, a Canicattì non si contano gli allagamenti. In particolare, come ha filmato il giornalista Enzo Gallo, il sottopasso ferroviario Ciao Karol, tra via Carlo Alberto e via Vittorio Emanuele è stato travolto un vero e proprio fiume in piena.

