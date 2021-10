Tempesta a Siracusa: evacuati, crolli, un morto e un ferito

Violento nubifragio oggi a Siracusa. Protezione civile e vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi su tutto il territorio per i numerosi allagamenti. Nella zona della Borgata, in via Calabria, evacuati cinque nuclei familiari dopo che l’acqua ha allagato le loro abitazioni situate a pianterreno.

I danni

Nella zona ha ceduto anche un muro e i detriti sono finiti in strada trasportati dall’acqua. Un 75enne è deceduto per infarto durante il maltempo e non è chiaro se le cause siano riconducibili alla paura per il nubifragio. Si trova invece ricoverato al pronto soccorso in condizioni non gravi un uomo rimasto folgorato mentre era in corso quella che si è rivelata una vera e propria bomba d’acqua. GUARDA IL VIDEO

Automobilisti in panne

In alcune vie cittadine l’acqua ha superato il livello delle portiere delle auto, soprattutto al villaggio Milano e nei pressi del Santuario della Madonna delle Lacrime dove molte auto sono rimaste in panne.

