Allerta meteo: “A Catania, domani e venerdì, chiuse scuole e attività”

CATANIA – Domani e scuole e attività chiuse a Catania. Lo ha stabilito il sindaco Salvo Pogliese che, stamani, ha partecipato al vertice in Prefettura.

Evento mai visto prima

L’allerta meteo spaventa. Il primo cittadino sottolinea l’eccezionalità dell’evento. “In 49 anni non ho mai vissuto un fenomeno così – dice. Mai viste le immagini registrate ieri. Siamo in emergenza – continua Pogliese.

Le immagini della pescheria sono emblematiche: un lago ha smmerso lil mercato fino in piazza duomo.

Le raccomandazioni

“State a casa, non uscite se non per emergenze”. Pogliese ribadisce le raccomandazioni. “Il prefetto è al nostro fianco e sono convinto che vinceremo questa ennesima prova. Le vittime registrate hanno colpito al cuore tutti e mi auguro non ve ne siano altre. Grazie a tutti coloro che sono vicini alla nostra città”.

Previsto peggioramento

Il peggioramento del meteo in concomitanza con l’avvio delle consultazioni sul nuovo Piano regolatore generale. “In realtà su questo tema avevamo avviato le procedure – afferma il sindaco. Noi, all’nterno delle direttive generali, abbiamo sottolineato la necessità di essere più sensibili verso il rispetto del territorio”.



