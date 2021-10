Alluvione, Curcio a Catania: “Meteo in peggioramento” LIVE

CATANIA – Fabrizio Curcio, il capo della Protezione civile, è arrivato a Catania e, intervistato da Rainews24, ha annunciato un nuovo peggioramento. Le previsioni parlano di un nuovo vortice ciclonico

11:38 – “Sappiamo che questa attenuazione potrebbe durare oggi e parte di domani, ci attendiamo da giovedì-venerdì un peggioramento sensibile. L’orario non sono in grado di dirlo”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio parlando con i giornalisti al termine di una riunione nella Prefettura di Catania.

11:29 – L’annuncio di Pogliese: “Scuole chiuse anche giovedì e venerdì”

11:26 – All’Istituto Fontanarossa di Librino uno dei muri esterni che delimitano il cortile della scuola ha ceduto ieri a causa del violento nubifragio. Verifiche sono in corso anche in altre scuole per i danni e la stabilità degli edifici.

11:04 – I commercianti di via Etnea: “Un giorno terrificante”

10:50 – “Completare gli interventi in corso e prepararci al previsto peggioramento: siamo qui per supportare la risposta di protezione civile sul territorio. Fondamentale per ridurre il rischio l’informazione corretta ai cittadini”. Così Curcio a Catania per il punto della situazione con autorità locali e strutture operative.

10:39 – Il maltempo concede una tregua a Catania ma in città già si teme l’arrivo di ‘Medicane’

10:27 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, per avere informazioni sulla grave emergenza e per esprimere la sua vicinanza alla città così colpita dal maltempo. E’ quanto si legge in una nota del Quirinale.

10:21 – “Desidero rivolgere un forte pensiero di vicinanza ai nostri concittadini siciliani che da giorni combattono contro i devastanti effetti del violento nubifragio che ha colpito la costa orientale della Sicilia. Uno scenario apocalittico che, in poche ore, ha travolto con incredibile violenza strade, abitazioni, uffici, cose e persone e che ha già provocato morti”. Con queste parole il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in apertura di seduta, invita l’Aula a rispettare un minuto di silenzio per ricordare il nubifragio di Catania. “Alle loro famiglie – aggiunge – va il commosso abbraccio di questa Assemblea e di tutto il Paese. Un’emergenza che, come testimoniano le immagini che arrivano in particolare dalla Sicilia, si è fatta sempre più grave con il passare delle ore. La zona di Catania, da sempre scrigno di arte e tesori architettonici, è completamente allagata dalle pendici dell’Etna alla centrale Piazza del Duomo, sommando così alla tragedia umana il dramma di danni incalcolabili alla popolazione e al territorio”.

10:12 – Nel centro di Catania, intanto, sono evidenti i segni della devastazione dopo la furia dell’acqua di ieri.

10:06 – Scuole, monumenti e parchi chiusi a Siracusa: ecco l’ordinanza.

9:50 – Il sindaco di Catania Salvo Pogliese: “Trecento millimetri di pioggia in 24 ore, lo Stato ci aiuti”.

9:24 – Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e’ arrivato a Catania dove in Prefettura partecipa a una riunione con le Autorita’ territoriali e le Strutture Operative riunite nel Centro Coordinamento Soccorsi, dopo l’intensa ondata di maltempo che ha interessato la Sicilia Orientale e in particolare il capoluogo etneo. Al vertice partecipano il Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il sindaco Salvo Pogliese, il capo dipartimento della Protezione Civile regionale Salvo Cocina e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

9:15 – Il capo della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio è giunto in prefettura a Catania per il vertice sul maltempo

Le dichiarazioni

Curcio aveva detto che sarebbe andato in Prefettura, a Catania, “per toccare con mano la situazione e valutare le condizioni meteo. Soprattutto verificheremo se si è pronti a un peggioramento previsto”.

Le prossime ore saranno ancora di paura per la Sicilia flagellata dal maltempo. Rischio nubifragi ancora elevato da giovedì per le avverse condizioni meteo nell’Isola e sulla Calabria ionica, colpite in queste ore.

IN AGGIORNAMENTO



