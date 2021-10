Alluvione, decine di interventi dei vigili del fuoco VIDEO

CATANIA – Giornata di lavoro intenso per i vigili del fuoco anche oggi. Alle 19,30 di oggi, su Catania e provincia, ci sono 15 interventi in corso e 40 ne sono stati effettuati nelle ultime 24 ore. Si è trattato per il 40% di intonaci pericolanti dovuti ai danni provocati dall’acqua, per il 30% di prosciugamenti di locali allagati e per il restante 30% di verifiche statiche e di agibilità. Rimangono ancora 120 richieste di intervento da espletare.

Il dispiegamento sul territorio del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco rimane invariato, considerto il permanere dell’allerta rossa. Il posto di comando avanzato permane in piazza Teatro Massimo a Catania. Una delle sezioni operative giunte in supporto dalla Puglia è stata inviata ad operare nella provincia aretusea, viste le avverse condizioni meteorologiche che oggi l’hanno interessata.



