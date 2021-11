Fratelli d’Italia, “Ad Acireale un laboratorio politico per i giovani”

Acireale – “Oggi abbiamo voluto simbolicamente aprire la nostra sede al territorio, un luogo in cui raccogliere le istanze dei cittadini ma soprattutto nel quale accogliere i giovani nell’obiettivo di creare un laboratorio di “partecipazione attiva”, il primo passo per essere protagonisti responsabili della gestione della Cosa Pubblica”. Così, ha esordito la senatrice FdI Tiziana Drago che oggi ha inaugurato la sede politica senatoriale, alla presenza del presidente del COPASIR Adolfo Urso, dei rappresentanti istituzionali di FdI, a cominciare dal coordinatore regionale Salvo Pogliese, sindaco della città metropolitana, il coordinatore provinciale di Catania, Alberto Cardillo, il deputato regionale Gaetano Galvagno, vice presidente Commissione Bilancio all’Ars, il già deputato Basilio Catanoso, dirigenti, consiglieri e simpatizzanti.

“C’è un estremo bisogno di invertire una rotta che vede i giovani allontanarsi sempre più, con distacco e disinformazione, alla vita politica a tutti i livelli – ha ribadito la senatrice Drago – Noi intendiamo creare un luogo di condivisione in cui accogliere quanti vorranno partecipare ad occasioni di dibattito politico su temi non solo locali o regionali”. La presenza del sen. Fdl Adolfo Urso, che presiede il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, è stata già l’occasione per un confronto ampio anche su ciò che accade livello nazionale e internazionale.

“Non ho voluto mancare a questo appuntamento – ha sottolineato il senatore Urso – intanto perché Acireale rappresenta il luogo della mia infanzia da dove ha mosso i primi passi la mia formazione politica; secondo motivo, perché la scelta di aprire una sede fisica è fondamentale e lo diventa ancora di più per un partito che, secondo i sondaggi, potrebbe diventare la prima forza politica del Paese; terzo, per la stima che ripongo nella collega Tiziana Drago il cui impegno in Senato è intenso, costante e proficuo, non mi aspettavo tanta continuità di azione così significativa sul territorio”. “Tanti appuntamenti ci aspettano – ha sottolineato il sen. Urso – il primo è sicuramente quello delle Regionali, anche se non escludo affatto che possa esserci qualche anticipo anche delle elezioni politiche nazionali, tanto dipenderà dal passaggio fondamentale delle elezioni del Presidente della Repubblica, per il quale Fratelli d’Italia darà certamente un contributo determinante. Siamo consapevoli che bisogna rafforzare e allargare la coalizione e che bisogna creare un progetto capace di dare un Governo nazionale ancora più consapevole di quello che è stata l’espressione dei governi politici di questa legislatura”.



