Catania, gli autonomisti rispondono all’ex assessore leghista

Reina e Scavone non restano in silenzio. E replicano alle dichiarazioni di Cantarella.

CATANIA – Gli autonomisti non sono rimasti in silenzio alle esternazioni dell’ex assessore Fabio Cantarella, che ha lanciato un assist ai lombardiani su alcune scelte “difficili” che “fanno gli uomini di partito”. “In un contesto in cui sembra regnare più la confusione che altro, l’ex assessore Cantarella, che ha rassegnato le dimissioni, sembra oggi platealmente ricusarle, chiamando in causa noi ed invocando analoghe risoluzioni”, dicono in una nota Pippo Reina, coordinatore politico provinciale Mpa, e l’assessore regionale Antonio Scavone.

I due lombardiani sono diretti: sulle strategie da adottare hanno già un’interlocuzione aperta con i vertici regionali del Carroccio. “Noi abbiamo certamente – dicono Reina e Scavone – un dialogo aperto con il coordinatore regionale della Lega, On. Minardo, con il quale conveniamo i comportamenti più idonei da tenere nelle circostanze che si determinano e ciò vale anche per l’attuale situazione”.

Le parole di Reina e Scavone hanno un peso specifico nella dialettica politica. E per i titoli di coda trasformano in boomerang alcune dichiarazioni dello stesso ex assessore. “Certo che, ci perdoni Cantarella ma non possiamo proprio sottacerlo, potremmo nutrire la grave preoccupazione di compiere scelte che possono ulteriormente indebolire colui che egli ha marcatamente indicato come il più grande sindaco della storia della Repubblica”. A buon intenditor…



