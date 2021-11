Maxi concorso Sicilia – Lazio: 8.171 posti, elenco ammessi

Sono disponibili, su indicazione della commissione esaminatrice, gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per titoli ed esami, su basi distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo.”Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 62 del 6 agosto 2021

