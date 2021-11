Palermo, Cantiere Popolare: “Rafforzare il centro”

PALERMO – Lentini e l’affaire Cantiere Popolare-Noi con l’Italia coglie la palla al balzo. “Perfettamente condivisibili le parole dell’onorevole Toto’ Lentini relative al Centro, spazio politico e luogo di valori politici e comportamentali. Verissimo: nessuno ha l’esclusiva e nessuno puo’ rilasciare patenti ma, certo, la biografia e la storia politica di ognuno dovrebbero pur significare qualcosa.

E’ per questo che il progetto di rafforzamento del Centro non puo’ prescindere da un appello ai liberi e forti e alla buona volontà di chi intende offrire un contributo per un grande progetto”. Antonello Antinoro, membro del direttivo nazionale di Cantiere Popolare-Noi con l’Italia



