Fisco, intesa sul taglio dell’Irpef: ecco i nuovi scaglioni

Raggiunto un accordo politico al Mef tra le forze di maggioranza sul taglio delle tasse: ecco le novità in arrivo

E’ stato raggiunto un accordo politico al Mef tra le forze di maggioranza sul taglio delle tasse che prevede, secondo quanto riferiscono i partecipanti, che l’Irpef scenda da 5 a 4 scaglioni. La fascia di reddito fino a 15mila resta al 23%, quella 15-28mila va dal 27% al 25%, quella 28-50mila va dal 38% al 35%, mentre oltre i 50mila si passa direttamente al 43%.

Sulla no tax area si valutano piccole modifiche. La riforma dell’Irpef e il taglio dell’Irap sono entrambe “un primo passo

strutturale, non solo per il 2022″. E si resta “entro gli 8 miliardi” che ci sono sul tavolo, ha detto il viceministro al Mise, Gilberto Pichetto.



