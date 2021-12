Super green pass, dal 6 dicembre le nuove regole: la guida

ROMA – Super green pass, dal 6 dicembre in vigore le nuove regole in Italia. Ecco cosa cambia nella vita di tutti i giorni dopo i provvedimenti del governo Draghi per contrastare l’avanzata del Covid. Dal 6 dicembre entrerà in vigore il Super green pass, la certificazione verde che sarà in possesso solo dei cittadini in regola con la vaccinazione anti Covid e ai guariti dal coronavirus. La vita per i no vax diventerà ancora più complicata, dunque, visto che chi otterrà il Green pass attraverso il tampone avrà un Green pass semplice che gli consentirà solo di andare al lavoro.

Dal 6 dicembre al 15 gennaio, per salire sui treni e per usufruire dei mezzi pubblici locali sarà obbligatorio avere almeno il tampone con esito negativo. In zona bianca la mascherina resta obbligatoria solo al chiuso, mentre in zona gialla, arancione e rossa è obbligatoria all’aperto e al chiuso. In tutte le zone è sempre obbligatorio portarla con sé e indossarla in caso di assembramenti.

Restano le zone a colori. Ma chi ha il super green pass non deve temere la fascia gialla e arancione. In zona rossa, invece, le restrizioni sono per tutti. Si entra in fascia gialla con 50 casi settimanali per 100mila abitanti, 15% di posti occupati in ospedale, 10% di posti occupati in terapia intensiva. Si entra in fascia arancione con 150 casi ogni 100mila abitanti, il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva. Si entra in fascia rossa con più di 150 casi.

Per andare a lavorare è sufficiente il green pass semplice. Ma non si potrà entrare nelle mense al chiuso dove sarà obbligatorio il Super Green pass. Il lavoratore senza green pass all’interno dei luoghi di lavoro rischia la sospensione o una multa dai 600 ai 1.500 euro. L’omesso controllo è sanzionato con multe da 400 a 1.000 euro.

Per tutti i locali pubblici al chiuso serve il super green pass dal 6 dicembre. Così come per accedere a stadi, palazzetti dello sport, ristoranti, pub, discoteche, cinema ed eventi. Nessun controllo per un semplice caffè al bancone. Ma per la consumazione al tavolo serve il super green pass.



