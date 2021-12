Covid, da lunedì al via il super green pass: stretta sui controlli

Al via regole più restrittive, che limiteranno alcune attività ai non vaccinati

Il Governo italiano sta cercando di fermare, come può, di ritrovarsi travolta da una nuova ondata di persone positive al Covid che porterebbero all’attuazione di misure restrittive, cosa che già accade con il cambio di colore (CLICCA QUI PER LEGGE QUALI SONO LE REGIONI A RISCHIO).

Per questo motivo da lunedì 6 dicembre enterà in vigore il Super Green Pass (e resterà valido fino al 15 gennaio), che distinguerà tra vaccinati e/o guariti e chi si è sottoposto solamente al tampone risultando negativo. Questo, dunque, sarà l’ultimo weekend con misure restrittive minori rispetto a quelle che entreranno in vigore dalla prossima settimana.

Il super green pass, che anche in zona bianca farà delle distinzioni tra vaccinati o guariti e non vaccinati, permetterà di frequentare posti che chi si è sottoposto al solo tampone non può frequentare; tra questi ci sono il cinema, i ristoranti al chiuso, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Il green pass base permetterà di usufruire della metropolitana, autobus e treni regionali, per i viaggi a lunga percorrenza, invece, servirà il super green pass.

L’obbligo di super green pass non riguarda l’ingresso in hotel né la consumazione dei pasti in albergo. Per gli ospiti in hotel è sufficiente avere il Green pass base.

Per far sì che tutti rispettino le regole il Viminale ha già riunito i prefetti e chiesto un maggiore controllo, in particolar modo nelle zone della movida e nelle vie dello shopping che a breve saranno affollate per le spese natalizie.



