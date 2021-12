No vax minacciano governatore del Friuli: necessaria la scorta

Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, dalla scorsa settimana è sotto scorsa. Il motivo è legato alle decine di minacce ricevute dai no vax dopo essersi espresso a favore della campagna vaccinale.

Il governatore sabato scorso si è sottoposto alla vaccinazione, ricevendo la terza dose di vaccino Moderna. “Spero – conferma Fedriga – soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile”.



“Mando un abbraccio all’amico Fedriga per le vili minacce ricevute da fanatici no green pass per la sua posizione chiara e ferma a tutela della salute dei cittadini e della ripresa economica. Con Max, dalla sua stessa parte, dalla parte di chi ha a cuore l’Italia”. Lo scrive sui social il ministro della P.a Renato Brunetta.

“Vicinanza e solidarietà a Massimiliano Fedriga per le pesanti intimidazioni da parte di gruppi di no vax. Conoscendo Massimiliano avranno l’effetto opposto come lo hanno su chi sa di avere responsabilità importanti a salvaguardia della sicurezza e della salute della nostra comunità”. Così su Twitter il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI