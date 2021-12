Palermo, le luminarie in stile liberty di Giglio: “Riaccendiamo la luce” FOTO

"È un modo per darci e dare una nuova speranza per un Natale di serenità e allegria“

PALERMO – Un’opera d’arte a cielo aperto. Si presentano così le luminare installare da Giglio In in via Libertà. L’edificio dove sorge l’attività è stato realizzato dopo il 1892, anno in cui chiude l’esposizione nazionale di Palermo. L’edificio attuale si trova nel punto dove Ernesto Basile aveva realizzato, come terminale Nord dell’expo, un giardino con piccoli padiglioni per il diletto. Un’epoca straordinaria che consacrò Palermo tra le città più importanti d’Europa.

Nel ricordo di quei luoghi e di quei fasti, che accesero i riflettori sulla nostra città, l’installazione rappresenta, su un fondo colore oro, un giardino di gigli il cui disegno è palesemente liberty. La nuova pelle, volutamente increspata, applicata sulla superficie bugnata dell’edificio, funziona come detonatore per il riverbero della luce naturale; tale modo trovato dalla tradizione bizantina si fa narrazione contemporanea in ossequio ai mosaici di Monreale e Palermo.

Giglio, ormai è famoso in tutto il mondo vista la quotazione in borsa (CLICCA QUI PER LEGGERE), ha cercato di ridare “luce dopo un periodo di buio sia per i negozi fisici, sia per la città. Il periodo della pandemia è stato triste – ha dichiarato Giuseppe Giglio -. Ci sembrava un bel segnale quello di riaccendere la luce. È un modo per darci e dare una nuova speranza per un Natale di serenità e allegria. Dopo due anni vissuti con la tristezza che tutti abbiamo provato, ci sembrava giusto riaccendere la luce di speranza e allegria”.

L’opera è stata realizzata dai due architetti siciliani Aldo Li Bianchi e Laura Galvano ed è stata realizzata in una notte con carta metallizzata e ondulina, due materiali lavorati artigianalmente per restituire un gioco di luci che richiama la tecnica utilizzata nella realizzazione dei mosaici bizantini.

L’installazione resterà lì, ad alluminare il negozio e la strada, fino al 9 gennaio.