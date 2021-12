Lavoro, Bonomi: ‘Altro miliardo sul reddito di cittadinanza? Un errore’

“Mettere un ulteriore miliardo su uno strumento che non sta funzionando è sbagliato, è uno strumento che costa quasi nove miliardi di euro l’anno. Credo che quelle risorse potrebbero essere utilizzato nel contrasto alla povertà in una maniera più efficiente in una maniera che tenga insieme anche altri strumenti come l’assegno unico, la revisione dei redditi. Il reddito di cittadinanza è un fallimento totale sulle politiche attive del lavoro, l’abbiamo sempre denunciato e i fatti purtroppo ci danno ragione”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confidustria, a margine del convegno “L’impresa di valore” ospitatato nello stabilimento Omer di Carini, in provincia di Palermo rispondendo ai giornalisti sulla futura elezione del presidente della Repubblica. Quindi Bonomi ha aggiunto “mettere ulteriori 4 miliardi di euro sui centri pubblici per l’impiego che sono stati sempre un fallimento è un ulteriore errore e non è quella la strada. Io credo che bisognerebbe mettersi ad un tavolo a ragionare in maniera seria del mondo del lavoro”

Manovra? Misure irrisorie per giovani e donne

“Auspicavo che la manovra fosse l’inizio di un percorso per rispondere a quelle categorie che nelle crisi soffrono ancora di più: giovani, donne e lavoratori a tempo determinato. Però devo constatare che su queste tre categorie gli interventi sono minimi se non irrisori. Peraltro sono degli interventi che non guardano alla crescita, l’ho definita la battaglia delle bandierine dei partiti”

La vera sfida? Fare riforme

“Il grande valore del Pnrr è fare quelle riforme che l’Italia attende a 25 anni. Qui si gioca la vera partita del paese: il rischio è che queste risorse vengano utilizzate quelle opere che sono già cantierate o che dovevano essere già realizzate. La vera sfida si gioca nella crescita del Mezzogiorno”, ha aggiunto.

Intel? Meglio in Italia

“Intel in Sicilia o in Piemonte? Meglio in Italia: prima la portiamo a casa, poi decidiamo dove”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se Intel debba realizzare il suo investimento in Piemonte o in Sicilia, le due regioni che si contendono lo stabilimento della multinazionale.

Lo sciopero, manifestazione identitaria

Per il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, “lo sciopero sembra essere ormai concepito sempre più come manifestazione identitaria, invece di rappresentare un ricorso estremo rispetto alla logica del confronto volto alla ricerca di soluzioni condivise”. “Se guardiamo alle cifre ufficiali dell’Autorità garante, nei soli servizi essenziali siamo in presenza di una media di 3-4 scioperi al giorno a livello territoriale. E di circa 250 scioperi nazionali ogni anno – dice Bonomi – Senza voler mettere in discussione la piena legittimità dei sindacati a proclamare scioperi, si tratta di cifre che esprimono la ritualità di uno strumento”. Bonomi ha poi continuato: “Sono passati quattro anni e ancora non sono stati nominati i commissari delle Zes. Per fortuna che erano urgenti. Diamo atto al ministro Carfagna che sta lavorando per sbloccare la situazione ma bisogna farlo urgentemente”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA