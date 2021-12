Covid, ancora a rilento i vaccini ai bambini: inoculate meno di 3mila dosi

PALERMO – Non sfondando le vaccinazioni per i bambini. In quattro giorni, dal 16 dicembre giorno di apertura per le vaccinazioni alla fascia di età 5-11 anni, si è vicini al raggiungimento di tremila dosi somministrate in tutta la Sicilia.

La platea è ampia, trattandosi di 310.396 utenti e con le vaccinazioni si sfiora l’1%. Mimmo Minore, responsabile della task force vaccinale della Sicilia ai microfoni di LiveSicilia ha anticipato questi numeri non apparendo, comunque, molto molto preoccupato perché, secondo lui “c’è un clima di attesa che non si verifica solo in Sicilia e che è psicologicamente comprensibile“.

Per quanto riguarda le terze dosi di vaccino inoculate si è raggiunto quota 810mila. In tutta la Sicilia, invece, ad oggi sono stati somministrati in 7.787.458, le dosi consegnate sono8.329.647

LEGGI ANCHE: Al via i vaccini per i bambini, Musumeci: “Bravi e coraggiosi”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI