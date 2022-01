Covid, trovata in Francia una nuova variante del virus

Il paziente zero sarebbe un viaggiatore proveniente dal Senegal

ROMA – Covid, trovata in Francia una nuova variante, lontana parente di Omicron. La notizia è riportata dal sito dell’agenzia Adn Kronos. La nuova variante, a cui ancora l’Oms non ha dato un nome, viene definita una ‘lontana parente’ della mutazione Omicron che sta dominando la scena mondiale da circa un mese. Finora identificati 12 casi, il paziente zero sarebbe un viaggiatore proveniente dal Camerun.

Il professor Philippe Colson, a capo dello staff che l’ha scoperta a dicembre scorso, ha spiegato al Daily Mail che è stata trovata a inizio dicembre dell’anno scorso in 12 pazienti della città di Forcalquier a un centinaio di chilometri da Marsiglia. Ma da allora non si è diffusa rapidamente. “L’abbiamo chiamata IHU ed è stata depositata sulla rete di condivisione scientifica Gisaid con il nome B.1.640.2″, ha spiegato il professore. Ad oggi in Francia resta diffusa principalmente la variante Omicron. Il timore è che questa nuova variante possa resistere maggiormente ai vaccini o essere ancora più virulenta delle precedenti”.



