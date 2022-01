Palermo, Covid: altri due ospedali da campo per l’emergenza

PALERMO -Altri due ospedali da campo, dopo quello montato questa notte all’ospedale Cervello, stanno per essere installati all’ospedale Civico e Villa Sofia, a Palermo. L’ assessorato della salute ha dato il via a un progetto di supporto agli ospedali più sotto pressione per l’emergenza Covid e prevede il posizionamento di un posto medico avanzato adiacente ai pronto soccorso.

Si tratta di strutture dove è possibile assistere i pazienti in attesa di decidere per il ricovero o la dimissione a seguito di indagini diagnostiche in modo da creare uno sfogo esterno alle sale del pronto soccorso. Sono state coinvolte sia la Croce rossa che le organizzazioni di volontariato, ad esempio le Pubbliche assistenze.



