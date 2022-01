Bassetti: “Entro la primavera fuori dalla pandemia”

“Stupidaggine la quarantena per chi ha tre dosi di vaccino"

“Già in primavera, tra aprile-maggio 2022 ragionevolmente saremo fuori dalla pandemia. Spero potremo togliere le mascherine, visto che credo che avremo il 95% di vaccinati”. A dichiararlo è a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ è Matteo Bassetti,direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

“Credo che in Italia oggi ci siano il 10-15 per cento di positivi, quindi – ha continuato Bassetti – circa dieci milioni di persone, ed entro la primavera più di un italiano su due sarà contagiato”.

“È una stupidaggine la quarantena per chi ha tre dosi di vaccino. Se avessi dovuta farla per ogni contatto avuto – ha concluso Bassetti – sarei dovuto rimanere in casa da febbraio scorso”.

