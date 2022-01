Speranza: “Questa mattina 194 milioni di green pass scaricati”

“A questa mattina sono 194 milioni i green pass scaricati in Italia”. A dichiararlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, nel question time alla Camera. I green pass scaricati riguardano le tre tipologie: guariti, vaccinati e tamponi. “Il Governo continuerà a puntare su questo strumento in maniera significativa”.

LEGGI ANCHE: Covid, l’Oms: la terza dose non basta, servono nuovi vaccini

“Siamo in una nuova fase epidemica, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi, in tutta Europa. Monitoriamo in primis il dato delle ospedalizzazioni: il rapporto casi-ospedalizzazione è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni. Questa mattina siamo arrivati 89,58 per cento di prime dosi: ieri – ha concluso Speranza – il numero più alto di vaccinazioni, circa 700 mila dosi somministrate“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI