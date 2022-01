Musumeci “patriota siciliano”: prove d’intesa con Meloni?

CATANIA – “Sono giorni faticosi, ma nessuno può fermare un patriota siciliano”. Con queste parole Diventerà Bellissima fa gli auguri di compleanno al Presidente Musumeci. Il riferimento al “patriota” per i più maliziosi non può non leggersi come un “omaggio” alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che con il brand dei “patrioti” ha creato un vero e proprio marchio di fabbrica del suo partito. Un caso? Probabilmente no. Una coincidenza? Chissà.

Gli incontri di oggi

Oggi Musumeci incontrerà nella sua Catania proprio la delegazione di Fratelli d’Italia (con i Dioscuri Giampiero Cannella e Salvo Pogliese) per continuare le interlocuzioni con i partiti della sua maggioranza. Nei giorni scorsi Musumeci, che aveva aperto il giro di valzer con l’azzurro Gianfranco Miccichè, ha incontrato il leader di Cantiere Popolare, Saverio Romano, e i segretario dell’Udc, Decio Terrana. Rimane avvolto nel mistero, invece, il vertice bilaterale con i leghisti guidati da Nino Minardo previsto entro il fine settimana a Catania. “Rinviato sine die”, dicono le retroguardie leghiste. Alla fine di questa lunga giornata “il patriota” potrà tirare le somme. Poi sarà la volta delle votazioni per il Colle e da lì inizierà la vera partita del centrodestra siciliano.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI