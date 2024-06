“A Nesima un quarto d’ora per riuscire a fare un biglietto”

Le segnalazioni dei lettori

CATANIA – È la segnalazione di un nostro lettore, Giuseppe Catania, a porre l’accento di una questione che merita la dovuta attenzione.

“Buonasera, desidero comunicarvi quanto accade nella stazione della Metropolitana fermata Nesima: questo pomeriggio mi sono recato nella stazione della metropolitana fermata di Nesima e ho fatto il biglietto, per lo meno ho cercato di fare il biglietto, dopo un quarto d’ora di prove in tutte le macchinette alla fine ce l’ho fatta in quanto solo una era funzionante.

Chissà per quale macabro motivo le altre macchinette sono guaste; quindi sono sceso alla fermata è la metropolitana era già partita, ovviamente adesso devo aspettare 15 minuti per l’altra corsa e per cui perdo 15 minuti, come dire: una mini truffa.

Il Sig. Sindaco che invita i suoi concittadini a utilizzare i mezzi pubblici non dovrebbe fare in modo che ciò non accada”.

Segnalazione appuntata: auguriamo che lo stesso venga fatto da chi di dovere per intervenire, eventualmente, in modo rapido.