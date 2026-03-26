A Palazzo Cefalà il progetto ‘Women for women against violence’

Una mostra racconta la violenza di genere e il tumore al seno

PALERMO Grande partecipazione a Palermo per la presentazione alla stampa della mostra fotografica “Women for Women Against Violence”, ospitata nella suggestiva cornice di Villa del Gattopardo, luogo simbolo della cultura e dell’identità siciliana. Uno spazio carico di storia che ha accolto istituzioni, partner e testimonial per il lancio di un progetto di forte impatto sociale, capace di unire in un unico racconto le due principali emergenze femminili: la violenza di genere e il tumore al seno.

Le storie

Ideato e prodotto da Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, il progetto – nato dieci anni fa e divenuto da sei anche programma televisivo in onda su RAI – utilizza il linguaggio della fotografia per dare voce a storie vere di dolore, forza e rinascita. La presentazione, curata dalla giornalista Giulia Noera, ha visto gli interventi delle istituzioni e dei protagonisti, che hanno sottolineato il valore civile e culturale dell’iniziativa.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, ha dichiarato:

“Questa mostra non è solo un’esposizione artistica, ma un atto di testimonianza civile e di grande valore umano. Attraverso volti e storie reali ci mette davanti a una verità che non possiamo ignorare: la violenza sulle donne esiste e riguarda tutta la comunità”.

Il dolore e la forza

“Allo stesso tempo racconta un’altra ferita profonda, quella del tumore al seno: esperienze diverse, ma accomunate da dolore, paura, solitudine e da un cambiamento radicale del corpo e della vita delle donne. Questa mostra ci invita a non restare indifferenti, a trasformare l’emozione in responsabilità e la responsabilità in impegno concreto. Come istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare, sostenere e agire, promuovendo cultura e consapevolezza: è da qui che nasce il cambiamento. Un grazie sincero a chi ha reso possibile tutto questo, ma soprattutto a chi, con la propria storia, ci insegna ogni giorno cosa significa resistere”.

Tommaso Dragotto, Presidente della Fondazione Dragotto e owner di Sicily by Car, ha evidenziato il valore sociale del progetto e l’importanza di sostenere iniziative capaci di generare consapevolezza e impatto sul territorio. Margherita Tomasello, Presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Palermo, ha richiamato l’attenzione sul coinvolgimento del mondo imprenditoriale e del tessuto economico locale nella promozione di una cultura del rispetto e della dignità delle donne.

Letizia Davì, Presidente LILT Palermo, ha ribadito: “La LILT di Palermo opera ogni giorno al fianco di tutte le donne per la tutela della loro salute e le invita a non avere timore, ma a lottare per una cultura fondata sul rispetto del proprio corpo e della propria dignità. Dobbiamo impegnarci tutti per trasformare il dolore in consapevolezza, la paura in forza e l’isolamento in condivisione, soprattutto quando si vive la malattia”.

Il progetto

Al centro del progetto, la visione della sua ideatrice, Donatella Gimigliano: “Dieci anni fa ero una paziente oncologica, con una storia familiare segnata dal tumore al seno. Allo stesso tempo ero già impegnata a sostegno delle donne vittime di violenza. È stato lì che ho compreso che, anche quando le esperienze sembrano diverse, il dolore lascia segni profondi e simili. Da questa consapevolezza è nato un progetto che dà voce alla rinascita e trasforma le ferite in forza”.

Particolarmente significativo il contributo dei testimonial presenti, tra cui Nicolò Maja, orfano del femminicidio (strage di Samarate), con i nonni Ines e Giulio, e Ilaria Capponi, ex modella Armani e influencer. Le loro testimonianze hanno restituito al pubblico il senso più autentico del progetto: trasformare il dolore in consapevolezza e la sofferenza in forza condivisa.

Tra i momenti più intensi della conferenza stampa, quello dedicato a Nicolò Maja, che ha profondamente colpito i presenti, diventando simbolo di speranza e vicinanza concreta. Grazie all’impegno di Tommaso Dragotto, al giovane sono stati fatti pervenire videomessaggi di affetto e incoraggiamento da parte di grandi protagonisti del Palermo Calcio, tra cui Filippo Inzaghi e Matteo Brunori.

Il momento più toccante

Il momento più toccante è arrivato con l’annuncio di un regalo speciale: l’invito ad assistere in tribuna a una partita del Palermo FC. Un gesto di straordinaria sensibilità che ha regalato a Nicolò un’emozione autentica e travolgente, visibilmente commosso davanti a una sorpresa destinata a diventare un ricordo indelebile. Un frammento di umanità che restituisce il senso più profondo del progetto: essere accanto alle persone non solo con le parole, ma con azioni concrete capaci di generare luce anche nei percorsi più difficili.

Nato per celebrare 10 anni del progetto, la mostra “Women for Women against Violence” si presenta come un’esperienza espositiva immersiva e coinvolgente: 21 ritratti fotografici di grande formato raccontano storie vere di donne che hanno scelto di trasformare la propria esperienza in un messaggio pubblico di consapevolezza e rinascita. Accanto a loro, testimonial premiati con il Camomilla Award – riconoscimento che si ispira alle virtù benefiche del fiore simbolo di cura e solidarietà – contribuiscono ad amplificare la forza del messaggio. Gli scatti sono firmati da Tiziana Luxardo, erede della storica dinastia di fotografi italiani.

Elemento di forte valore simbolico è il richiamo all’arte giapponese del kintsugi, antica pratica che insegna a riparare le fratture valorizzandole attraverso l’oro che prende forma nella fotografia simbolo che ritrae Valentina Pitzalis, vittima di una brutale violenza, accanto alla sorella Francesca, affetta da tumore al seno: un’immagine che restituisce con forza il senso del progetto, dove le ferite non vengono nascoste ma trasformate in segni di rinascita.

Ogni opera è accompagnata da un QR code che consente ai visitatori di ascoltare direttamente la propria storia dalla voce delle protagoniste, creando un dialogo intimo e diretto tra chi guarda e chi racconta. Scegliere Palazzo Cefalà come sede della mostra significa collocare un progetto di forte valore sociale in un luogo che racconta storia, identità e cultura. Rivolta a un pubblico ampio e trasversale, l’iniziativa dedica particolare attenzione alle nuove generazioni, protagoniste fondamentali del cambiamento culturale.

Gli orari

L’ingresso gratuito, la forza delle storie reali e il dialogo intergenerazionale rendono la mostra uno spazio vivo di aggregazione civile, capace di stimolare empatia, riflessione e partecipazione attiva. L’evento si inserisce nel percorso di crescita culturale, sociale e turistica della città, contribuendo a costruire un’immagine di Palermo moderna, sensibile e attenta ai diritti e alla salute delle persone.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno di Fondazione Sicilia e la partnership di Sicily by Car, Tasca d’Almerita, ZetaPrinting e Panificio Attardi, con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Comune di Palermo, LILT, Confcommercio Terziario Donna Palermo, Fondazione Dragotto, Fondazione Italia Giappone e Associazione Mete Onlus, si inserisce nel più ampio percorso itinerante del progetto in tutta Italia, anche grazie al supporto di Enel. Nel pomeriggio, la mostra aprirà ufficialmente alle ore 18.00 con un vernissage a Palazzo Cefalà. L’esposizione sarà aperta al pubblico da lunedì 23 marzo a venerdì 10 aprile 2026. Orari: da lunedì a venerdì 12.00 – 18.00; sabato e domenica 9.00 – 19.00.