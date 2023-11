Acireale, minaccia gli impiegati del centro per l’impiego: denunciato

L'uomo ha estratto un coltello da cucina

ACIREALE (CATANIA) – I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato un 62enne acese, disoccupato e con precedenti di polizia, per minaccia aggravata dall’uso delle armi.

I fatti risalgono alla mattinata di lunedì 13 novembre, quando l’uomo si è recato al centro per l’impiego, dove aveva un appuntamento per la definizione di una pratica inerente all’erogazione del reddito di cittadinanza.

L’incontro però è stato rimandato a causa di problemi tecnici ai terminali, che quella mattina non consentivano la visualizzazione della pratica.

Le minacce

Secondo quanto racconta un comunicato del Comando provinciale dei carabinieri il 62enne non ha proprio digerito il rinvio. A sentirsi dire che sarebbe dovuto ritornare nei prossimi giorni l’uomo è andato su tutte le furie e ha estratto da una borsa a tracolla un grosso coltello da cucina, con il quale ha minacciato prima l’impiegato che lo aveva “respinto” e poi tutti gli altri che via via sono intervenuti in ausilio del collega.

Intanto, tra lo stupore degli altri utenti presenti nel centro, che stavano assistendo attoniti alla scena, un impiegato che sedeva in una postazione defilata ha approfittato della concitazione per fare una telefonata al 112. Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, già impegnata in zona in attività di prevenzione dei reati, è quindi intervenuta al Centro per l’impiego, dal quale intanto l’anziano si era allontanato, essendosi accorto della telefonata ai carabinieri.

La ricerca e l’arresto

La fuga dell’uomo è durata ben poco. I militari intervenuti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari ad identificarlo, tra cui la visualizzazione delle telecamere presenti nella struttura e l’acquisizione delle dichiarazioni dei testimoni, che hanno fornito una minuziosa descrizione dei fatti e dell’uomo.

Così facendo, la gazzella dell’Arma, coordinata nelle ricerche dalla Centrale Operativa, è riuscita a rintracciarlo in una strada poco distante, lungo il percorso verso la sua abitazione, dove è stato perquisito e trovato effettivamente in possesso del coltello utilizzato per minacciare gli impiegati, nascosto ancora nella borsa tracolla. L’arma, la cui lama è stata misurata in 22 centimetri, è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Le notizie da Catania e provincia: continua a leggere su Livesicilia Catania