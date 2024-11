Guasto a una condotta idrica, senz’acqua parte del centro di Palermo

In corso i lavori di manutenzione

PALERMO – Parte del centro storico, dalla stazione alla via Oreto, è senz’acqua per un guasto in una delle tubazioni del serbatoio San Ciro. Sono in corso i lavori di manutenzione da parte dei tecnici dell’Amap, la società che gestisce il servizio idrico.

L’intervento sulle tubazioni

“L’intervento iniziato questa mattina – fanno sapere dall’azienda – dovrebbe concludersi alle 18. L’erogazione sarà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 12 ore successive, salvo imprevisti. Alla ripresa dell’erogazione si potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma”.