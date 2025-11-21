Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana

Si è spenta a Milano. Aveva 91 anni

E’ morta Ornella Vanoni, aveva 91 anni. La cantante si è spenta nella sua casa di Milano, dove era nata il il 22 settembre 1934. Una vera icona della musica italiana, tra le maggiori interpreti della canzone leggera e d’autore.

“Grazie di tutto”

“Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore”, il messaggio dai social di Che Tempo Che Fa che conferma la notizia.

“L’Italia perde un’artista originale e raffinata”

“Con la scomparsa di Ornella Vanoni l’Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate. Con la sua voce unica, e una capacità interpretativa senza eguali, ha scritto pagine importanti nella storia della canzone, del teatro e dello spettacolo italiano. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari”. Lo dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.