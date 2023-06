“Addio Berlusconi, oggi perdiamo una figura di riferimento”

Tantillo: "Tanti gli interventi a favore della città e della Sicilia"

1' DI LETTURA

“Mi unisco a quanti in queste ore stanno esprimendo dolore per la perdita di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro Paese e che, anche nel rapporto con la nostra città, ha mostrato grande attenzione e sensibilità. Da presidente del Consiglio comunale non posso non ricordare i tanti interventi che i Governi guidati da Silvio Berlusconi hanno realizzato per la Sicilia e per Palermo. Oggi la nostra comunità perde una figura di riferimento, così come la perde la politica siciliana che in Berlusconi, per quasi 30 anni, ha visto un esempio di cattolico democratico, capace di unire le forze moderate e costruire una grande cultura di governo attraverso un profondo senso delle istituzioni”. Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo.