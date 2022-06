Adrano, armato e “irregolare”: denunciato

I controlli dopo una lite tra due persone extraeuropee

CATANIA – Era armato di coltello e aveva ricevuto un ordine dal questore di Catania di lasciare il territorio italiano: per questi motivi gli uomini del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 31enne, originario di un paese extraeuropeo.

L’uomo è stato fermato dopo che una volante è intervenuta in un esercizio commerciale in seguito a una lite tra due persone straniere. Una delle due, un uomo, è risultato essere irregolare sul territorio italiano e in possesso di un coltello, che gli è stato sequestrato.

Il 31enne è stato poi condotto negli uffici del Commissariato, dove in seguito ad accertamenti si è scoperto che era stato destinatario nel 2021 di un ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il coltello e per non avere osservato l’ordine. La Prefettura ha emesso un nuovo decreto di espulsione nei suoi confronti.