Adrano, armi nascoste nell’auto: denunciato 83enne

Denunciate anche due persone per sottrazione di cose sottoposte a sequestro

CATANIA – Aveva due coltelli a serramanico in auto: nella giornata dello scorso 2 maggio, personale del Commissariato di Polizia di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo LEONE, ha denunciato in stato di libertà un uomo di 83 anni per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

A seguito di un controllo, il personale della volante del Commissariato, ha rinvenuto due coltelli a serramanico custoditi all’interno del veicolo dell’83enne. Pertanto, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, per essersi resi responsabili del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Entrambi i soggetti, al fine di disfarsi di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, li avevano consegnati a un uomo che raccoglieva rottami.

Pertanto, entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall’Autorità Amministrativa.