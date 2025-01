Aeroporti in Sicilia, nel 2024 traffico di più di 23 milioni di passeggeri

Il primato a Catania la metà delle persone transitate

PALERMO – Gli aeroporti in Sicilia registrano un traffico complessivo di oltre 23 milioni di passeggeri nel 2024, con un incremento del 13 per cento circa rispetto all’anno precedente. È il dato sugli scali siciliani riportato da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, nel rapporto consuntivo pubblicato oggi.

Aeroporti siciliani: i dati

In particolare tra i dieci aeroporti più trafficati in Italia ci sono Catania, al quinto posto, con 12.346.530 passeggeri; e Palermo, al nono posto, con 8.921.833 passeggeri.

Commenta i dati Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: “I numeri parlano chiaro, la Sicilia vola in alto. Una performance lusinghiera che è stata possibile anche grazie al lavoro del governo Schifani che ha investito nell’ammodernamento degli scali dell’Isola”

“Il governo Schifani inoltre – prosegue Aricò – ha attivato una incisiva politica di contrasto al caro voli, al quale hanno aderito oltre 500 mila siciliani, ricevendo sconti fino al 50 per cento del costo del biglietto. Solo per le festività natalizie, per esempio, il bonus ha riportato a casa migliaia di cittadini che hanno preferito volare per tornare in Sicilia dai propri cari”.