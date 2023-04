Aeroporti: sit-in del Pd a Comiso, Dipasquale: “Nessuna strategia”

Barbagallo: "Manifestiamo contro un governo immobile"

2' DI LETTURA

Sit-in del Partito democratico davanti all’aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa, per chiedere maggiore attenzione e una strategia di sostegno da parte del governo regionale nei confronti degli scali più piccoli della Sicilia. Tra i presenti il segretario regionale, Anthony Barbagallo, e il deputato ragusano Nello Dipasquale.

“In Sicilia manca una strategia complessiva a sostegno degli aeroporti minori – ha affermato Dipasquale -. Queste realtà non possono avere vita lunga se non sono sostenute dai governi locali. Il pensiero va a tante altre regioni – ha aggiunto Dipasquale -, dove i vari governi sono intervenuti a sostegno dei piccoli aeroporti”.

Il parlamentare dem ha poi osservato: “In questo momento ogni piccolo aeroporto siciliano viene lasciato al suo destino e cerca di galleggiare come meglio può”. Secondo Dipasquale “la Regione deve scendere in campo con un ruolo da protagonista e il governo regionale – ancora il deputato Dem – deve svegliarsi attivandosi anche per la conferenza dei servizi che dovrebbe portare al bando per la continuità territoriale”.

“Serve insomma – ha concluso Dipasquale – un governo che inizi a occuparsi dello sviluppo aeroportuale siciliano, un settore strategico per l’economia regionale che non può essere affidato soltanto alle società di gestione degli aeroporti. Attendiamo risposte e se non arriveranno alzeremo il livello della protesta spostandoci all’aeroporto di Catania”.

Barbagallo: “Manifestiamo contro governo immobile”

“Ryanair che abbandona Comiso e l’immobilismo del ministero delle Infrastrutture e della Regione Siciliana che non convocano neanche la conferenza di servizi per le tratte per la continuità territoriale nonostante le nostre molteplici interrogazioni. Il caro voli è sempre dietro l’angolo, la Sicilia è sempre più ghettizzata e la situazione di stallo in cui versa l’aeroporto di Comiso è l’esatta fotografia del disinteresse del governo nazionale e regionale che preferiscono gli spot e la propaganda ad azioni concrete in favore della nostra Isola e dei siciliani”.

Lo dichiara il capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo, a margine del sit-in di protesta promosso dalla federazione provinciale del Pd di Ragusa e dal deputato regionale dem, Nello Dipasquale, all’aeroporto di Comiso “Pio La Torre” per difendere il diritto dei siciliani del Sud-Est ad avere maggiori opportunità di mobilità.

“Anche oggi come già ieri a Paternò – aggiunge Barbagallo – scendiamo nelle strade al fianco dei cittadini per contestare la scelta unilaterale della compagnia irlandese di abbandonare lo scalo di Comiso e contro il governo che non fa nulla di concreto per far fronte all’isolamento dei siciliani”.