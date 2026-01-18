 Aeroporto di Palermo, no di Avs e M5S alla privatizzazione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Aeroporto di Palermo, no di Avs e M5S alla privatizzazione

Presentati due emendamenti
TRASPORTI
di
1 min di lettura

PALERMO – I consiglieri metropolitani di Avs e del M5S Antonino Randazzo e Fabio Giambrone hanno presentato due emendamenti al Documento Unico di Programmazione 2026/2028 della Città Metropolitana su GES.A.P. S.p.A., la società che gestisce l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”.

Il documento sarà discusso martedì prossimo a Palazzo Comitini. Il primo emendamento sottolinea che l’infrastruttura aeroportuale è strategica per il territorio e propone di modificare le finalità strategiche sostituendo ogni riferimento alla dismissione e vendita con gli obiettivi di mantenimento della partecipazione pubblica e di monitoraggio costante dello sviluppo dell’aeroporto. Il secondo introduce la necessità di avviare una possibile quotazione in Borsa di GES.A.P., garantendo trasparenza e tutela dell’interesse pubblico. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI