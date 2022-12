Catania, affissioni pubblicitarie: ecco le ditte aggiudicatrici

Il contratto per le installazioni sul suolo pubblico

1' DI LETTURA

Catania. Con riferimento all’articolo pubblicato da codesta spettabile testata dal titolo “Catania, affissioni: firmati i primi due contratti di concessione” nella nostra qualità di Associazione di categoria, precisiamo quanto segue.

Dal tenore dell’articolo parrebbe che le uniche aziende che hanno titolo ad esercitare l’attività di pubblicità esterna a Catania siano le due che ad oggi hanno firmato i relativi contratti. Ciò potrebbe indurre i lettori e quindi gli utilizzatori del mezzo pubblicità esterna a percepire tali imprese come unici soggetti legittimati a svolgere tale forma di pubblicità nel territorio comunale catanese.

Contrariamente a quanto rappresentato, le ditte che si sono aggiudicate l’appalto per la gestione delle affissioni a Catania sono ben 8 e precisamente : Agotre Srl, Alessi Spa, Damir Srl, Job Creation Srl, La Farfalla Srl, Publisistem Srl, R.P. Pubblicità Srl, Tragraedi Srl. Tutte queste ditte, al pari delle due evidenziate nell’articolo, nei prossimi giorni, quando verranno convocate dall’amministrazione comunale per la formalizzazione del contratto di appalto, saranno altrettanto legittimate all’esercizio della pubblicità esterna sul suolo pubblico.

Ci sembra corretto evidenziare che l’appalto in questione ha come riferimento la sola gestione degli impianti pubblicitari sul suolo pubblico cittadino e non contempla quindi le installazioni pubblicitarie collocate su proprietà privata da altre società. Che sono altrettanto legittimate a commercializzare spazi di pubblicità esterna nel territorio comunale.

Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto che a seguito dell’attuazione del regolamento sulla pubblicità e del connesso piano generale degli impianti nel territorio del Comune di Catania opereranno in regime di concorrenza una pluralità di operatori e non solo quelli citati nell’articolo che, solo per cause fortuite, sono stati i primi a firmare il contratto.

Siamo certi che codesta Testata, per fornire un’informazione completa e corretta, provvederà a rettificare la notizia fornita.