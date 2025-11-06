Aggredirono un medico, due fratelli arrestati a Ragusa

Pretendevano l'applicazione di punti di sutura

RAGUSA – Due fratelli di 38 e 34 anni, M.L e A.L. sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dal Gip di Ragusa, su richiesta della Procura. Sono accusati di aver aggredito un dottore della guardia medica di piazza Igea, a Ragusa, e aver danneggiato la struttura.

I fatti risalgono allo scorso aprile, quando i fratelli si erano rivolti alla guardia medica, nel cuore della notte, per un incidente domestico che aveva causato una ferita profonda a uno dei due.

Dopo il primo intervento, il medico li aveva invitati a recarsi al pronto soccorso e questo aveva scatenato l’ira dei due che pretendevano l’applicazione di punti di sutura. Insultato e aggredito, il dottore aveva avvisato i carabinieri prima di dover ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.