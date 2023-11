Aggrediti da una baby gang: il sabato sera si trasforma in notte di terrore VIDEO

Attacchi verbali e fisici e molestie

MILANO – Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo per quattro giovani di età compresa tra 23 e 31 anni, aggrediti da una baby gang composta da 19 adolescenti. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre, in via Gola, nel cuore di Milano.

Cronaca di un’aggressione da parte di una baby gang

Dopo una serata trascorsa in discoteca, i quattro amici attendevano un taxi per fare ritorno a casa. Fu allora che vennero avvicinati da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli aggressori hanno iniziato a insultare uno dei giovani con offese omofobe, accompagnate da schiaffi, prima di rivolgere le loro minacce all’intero gruppo. Armati di coltelli, hanno preteso denaro dalle vittime, creando momenti di intensa paura e tensione.

La situazione si aggrava

Oltre agli attacchi verbali e fisici, le ragazze presenti hanno subito molestie. La situazione è poi precipitata quando un membro della baby gang ha sottratto una borsa a uno dei giovani. La tensione è rimasta alta fino all’arrivo del taxi, momento in cui il conducente ha affrontato gli aggressori, avvisandoli che una telecamera stava registrando l’intero episodio. Questo intervento si è rivelato decisivo per permettere ai quattro giovani di allontanarsi in sicurezza.

Il video sopra mostra i momenti di tensione e il salvataggio dei quattro ragazzi che si sono rifugiati all’interno del taxi. Il conducente ha poi inseguito la baby gang cercando di recuperare la borsa rubata.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE