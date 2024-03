Aggressione a un vigile: tifoso lo atterra con un calcio VIDEO

Momenti di tensione dopo il fischio finale della partita tra Pls e Massese

LIVORNO – Aggressione a un vigile. Seguiti momenti di tensione a Livorno dopo il fischio finale della partita di Eccellenza tra la squadra locale, Pls, e la rivale Massese. Episodi di violenza tra i sostenitori dei due club, culminati in un attacco nei confronti di un agente della polizia municipale. Al termine dell’incontro, mentre i tifosi ospiti venivano accompagnati alla stazione ferroviaria, un tifoso ha compiuto un gesto di grave irresponsabilità e pericolosità.

Aggressione al vigile: le immagini del calcio in corsa

In un atto di sfida, l’individuo, con un un casco integrale per eludere l’identificazione, ha corso verso un vigile urbano che era in sella alla sua motocicletta. Senza alcun preavviso, l’aggressore ha sferrato un calcio contro l’agente, provocandone la caduta. L’episodio si è verificato tra via due strade principali della città, un tratto che in quel momento rappresentava il confine tra la passione sportiva e la violenza ingiustificata.



