 Strage di Monreale, appello alla non violenza della sorella di una vittima
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Strage di Monreale, l’appello alla non violenza di Claudia Pirozzo – VIDEO

Il video messaggio della sorella di una delle vittime
L'ANNIVERSARIO
di
1 min di lettura

MONREALE – Da Monreale si leva un appello alla non violenza in un video messaggio di Claudia Pirozzo, sorella di una delle vittime della sparatoria che un anno fa portò alla morte di tre giovani durante la festa del Crocifisso nella cittadina normanna alle porte di Palermo.

Tre giovani morti ammazzati davanti a un pub. La cittadina, la sera del 27 aprile 2025, era in clima di festa per il Santissimo Crocifisso. Prima la rissa, poi le pistolettate: sul basolato restarono i corpi senza vita di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni.

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