Alcamo, sostituiva i segnali stradali durante la notte: denunciato

Operazione dei carabinieri - VIDEO

ALCAMO – I carabinieri di Alcamo hanno denunciato un uomo per sostituzione e rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari erano alla ricerca di chi, durante la notte, smontava e rimontava, invertendoli, i segnali stradali, creando confusione negli automobilisti.

Durante un turno notturno l’uomo è stato sorpreso mentre sostituiva un segnale di STOP con altro precedentemente smontato in un altro incrocio raffigurante il “dare precedenza”.

Aveva con sè una scala e l’attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio della cartellonistica.