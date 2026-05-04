L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Giro di vite dei carabinieri di Palermo contro le irregolarità nel quartiere palermitano di Boccadifalco. In azione i militari della Compagnia San Lorenzo, con il supporto del Nucleo operativo, delle stazioni dipendenti e di diversi equipaggi del Nucleo radiomobile del Gruppo di Palermo.

I controlli dei carabinieri a Boccadifalco

Il blitz riguarda diversi reati: dallo spaccio di droga agli allacci abusivi alla rete elettrica. le verifiche effettuate con i tecnici Enel hanno portato alla scoperta e all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e ad affidamento in prova ai servizi sociali, sorpreso a rubare energia elettrica attraverso un allaccio abusivo che collegava l’abitazione alla rete pubblica. Scoperte, con una denuncia a piede libero, anche altre cinque persone di età compresa tra i 31 e i 73 anni, tutte accusate di furto aggravato di energia.

Anche la droga nel mirino dei carabinieri

Il blitz dei carabinieri, inoltre, ha portato alle denunce a piede libero per porto di armi o di oggetti atti a offendere nei confronti di un 21enne e di un 43 anni. Denunciate, inoltre, altre quattro persone per guida senza patente. L’operazione ha riguardato anche la lotta allo spaccio di droga. Nel corso di alcune perquisizioni sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, con diverse segnalazioni inviate alla prefettura per gli assuntori identificati.

I controlli dei carabinieri a Boccadifalco

Controlli stradali, l’esito del blitz a Boccadifalco

Presiediate dai militari anche le arterie principali e le zone interne del quartiere, con l’identificazione e il controllo di 209 persone e 97 veicoli. Sono state 32 le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 16.442 euro. Decurtati 75 punti dalle patenti. Le sanzioni hanno riguardato, tra le altre, sette mancate coperture assicurative, sei violazioni per il mancato uso del casco e due per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L’operazione ha portato complessivamente al sequestro amministrativo di otto veicoli e al fermo amministrativo di altri sette.