Scattate due denunce

CATANIA – Una vendita in diretta, su un canale social, di capi di griffe contraffatte è stata interrotta dalla guardia di finanza di Catania che, nel rione San Cristoforo. Sequestrati 1.200 prodotti.

I prodotti falsi sequestrati a Catania

Diversi gli articoli sequestrati dalla guardia di finanza: borse, abiti, scarpe, cinture, portafogli e altri accessori, tutti con marchi noti brand. I due titolari della boutique del falso online sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

I marchi danneggiati dal mercato dei prodotti falsi

Questi i brand a cui facevano riferimento i prodotti contraffatti venduti via social: Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel, Valentino, Alo, Jacquemus, Miu Miu, Dior, Yves Saint Laurent, Burberry, Adidas, Nike e Lacoste. Gli articoli avevano caratteristiche molto simili agli originali: materiali curati, etichette, confezioni e perfino QR code stampati sulle scatole. Il tutto per rendere più credibile la provenienza e l’originalità dei prodotti.