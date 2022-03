Agrigento, Diventerà Bellissima chiama le donne a raccolta

L'evento organizzato dalla portavoce Giusi Savarino.

AGRIGENTO – “Ha registrato il pienone e un grande successo di pubblico ieri pomeriggio l’evento “Titolari senza riserve, le donne di #DB in campo” promosso dall’onorevole Giusi Savarino”. “Un appuntamento – commenta l’onorevole Savarino in una nota stampa – pensato non per celebrare, ma per evidenziare con vigore che classe dirigente femminile abbiamo costruito in pochi anni. Una squadra di persone concrete, sensibili e capaci non semplicemente in quanto fatta di donne, ma perché queste donne sono state capaci di acquisire autorevolezza e stima sul campo. Facendo sentire la propria voce e facendo buona politica, una politica che dà risposte concrete”. “L’enorme partecipazione di ieri a San Leone ci riempie di tutta l’energia positiva che arriva dai territori e dalle donne del movimento” prosegue l’onorevole Savarino.

“C’è proprio bisogno di questa carica positiva e, lo voglio ribadire senza rivendicazioni, è bello constatare come tante donne, oltre 100, in questi pochi anni di #diventeràbellissima siano riuscite a ritagliarsi un ruolo per nulla marginale nelle istituzioni del territorio. E questo – conclude la parlamentare – è solo l’inizio per una classe dirigente che sta crescendo senza sosta e che vuole davvero cambiare questa terra, insieme al Presidente Nello Musumeci.”