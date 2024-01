Albano: “La stabilizzazione degli Asu è un grande risultato”

"Un provvedimento che darà dignità lavorativa a tante famiglie"

PALERMO – “Dopo tantissimi anni abbiamo approvato la finanziaria senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio. Un successo per il governo e per l’intera Sicilia. Numerosi gli obiettivi centrati, tra cui quello, storico, relativo alla stabilizzazione dei 3.700 lavoratori precari Asu. Un provvedimento che darà dignità lavorativa a tante famiglie che per circa 30 anni hanno vissuto nell’incertezza – ha dichiarato Nuccia Albano assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro -. Una legge di Stabilità che elimina parte del precariato, garantendo, al contempo, servizi fondamentali ai siciliani. Il governo Schifani – ha concluso l’assessore – ha ancora una volta dimostrato che tutti insieme possiamo lavorare concretamente per una Sicilia migliore”.

Finanziaria, tutte le notizie