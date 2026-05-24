 Palermo, l’albero Falcone si riempie di messaggi e disegni
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Albero Falcone si riveste di messaggi e disegni: “Esempio per i ragazzi”

Albero Falcone
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Da 33 anni è un muro di legno vivo con migliaia di post nel nome delle vittime di mafia
PALERMO
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2 min di lettura

PALERMONuovi messaggi, fotografie e disegni hanno ricoperto anche quest’anno l’albero Falcone di Palermo, diventato nel corso di oltre tre decenni uno dei simboli più forti della memoria antimafia. Il ficus di via Emanuele Notarbartolo continua a raccogliere pensieri dedicati a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo ma anche a Paolo Borsellino e agli agenti della scorta morti nella strage di via D’Amelio.

Dopo la 33esima commemorazione della strage di Capaci, l’albero si è nuovamente riempito di fogli colorati, lettere e testimonianze. A lasciarli sono soprattutto studenti delle scuole palermitane, ma anche visitatori arrivati da diversi Paesi europei.

Tra i messaggi appesi ai rami c’è quello di una ragazza toscana di 13 anni: “Cari Giovanni e Paolo sono Giulia ho 13 anni e vengo dala Toscana. Abbiamo parlato di voi a scuola e due miei compagni Leonardo e Gennaro hanno scritto a Maria Falcone, tua sorella e quando ci ha risposto eravamo emozionati…”. Un’altra studentessa, Serena, 15 anni, ha invece scritto: “Grazie per aver donato la vita per questa lotta, per essere stato d’esempio per milioni di ragazzi come noi…”.

Albero Falcone, il pellegrinaggio iniziato nel 1992

Il grande Ficus macrophylla si estende per diversi piani davanti al civico 23 di via Notarbartolo, dove vivevano Falcone e la moglie. Anno dopo anno continua a trasformarsi in un luogo di memoria collettiva. Nonostante polemiche e contestazioni che spesso accompagnano l’anniversario delle stragi mafiose, il tronco viene ricoperto di nuovi biglietti, stoffe, fotografie e lettere che sostituiscono quelli consumati dal tempo, dalla pioggia e dal vento.

Dal 1992, anno della strage sull’autostrada Autostrada A29 nei pressi di Capaci, migliaia di bambini provenienti da tutta Italia sono stati accompagnati davanti all’albero Falcone dai propri insegnanti. Generazioni diverse hanno lasciato qui parole contro la mafia e messaggi di speranza. Tra quelli comparsi in queste ore anche una frase anonima: “Crediamo nello stesso sogno e continuiamo a camminare al vostro fianco ora e per sempre…”.

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