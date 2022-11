Alessia e Fabio, giovani etnei: i loro viaggi raccontano l’Italia

Nati e cresciuti a Sant'Alfio, la loro pagina Instagram @Go_Italy è diventata un autentico riferimento.

CATANIA. “Digital Promoters”, perché è questo il neologismo suggerito da chi non vuole più essere definito né travel blogger, né influencer. Nuove figure approdate nel panorama turistico, collocandosi in un’area che vede convivere attività comunicative basate sull’intrattenimento con vere e proprie strategie di marketing turistico. Si svela così una linea di frontiera verso nuovi modi di promuovere il territorio attraverso l’impiego dell’universo digitale.

“Siamo una coppia di giovani siciliani, nati e cresciuti a Sant’Alfio, paesino della provincia di Catania. Siamo legati da una passione comune, passione per le fotografie e i video con cui da sempre riempiamo le gallerie dei cellulari durante i nostri viaggi in su e giù per l’Italia. Ci ha sempre appassionato riuscire a catturare dei momenti dei nostri viaggi e in generale anche degli scorci di vita italiana con tutte le bellezze culturali e paesaggistiche che vi sono” – raccontano Alessia e Fabio, due giovanissimi digital promoters che poco più di un anno fa nell’agosto 2021 hanno fondato la pagina @Go_Italy, raggiungendo oggi più di 120K followers.

Mossi dalla passione, dunque, hanno deciso di mettere in rete le foto dei loro viaggi inizialmente senza un particolare scopo se non quello di condividere contenuti raccolti durante le loro trasferte, raggiungendo un pubblico di potenziali interessati accomunati dalla medesima inclinazione.

Infatti, la loro pagina racchiude una raccolta di esperienze, prodotti alimentari, attrazioni, avventure e alloggi suggestivi da provare almeno una volta in Italia. In seguito al successo riscosso in modo del tutto inaspettato, a detta dei creators, con un semplice reel girato a Tropea che è diventato poi virale nell’arco di pochi giorni, è stato possibile per la pagina raggiungere un numero di utenti sempre più vasto, espandendo la fama sia sul territorio italiano che su quello estero.

“Da questo momento in poi il volto della pagina è un po’cambiato perché l’interesse verso i nostri contenuti era crescente per cui abbiamo deciso di focalizzare la pagina su soggiorni, cibo, attrazioni italiane o comunque delle experience ovvero attività che è possibile svolgere durante un soggiorno in Italia che funzioni come una mini guida da seguire durante la propria vacanza”. Intercettando milioni di visualizzazioni le foto e i video della coppia sono divenuti un corollario per la scoperta di inediti luoghi in tutta Italia, con indicazioni puntuali ed itinerari accattivanti per rendere indimenticabile la propria permanenza.

L’ulteriore sviluppo del progetto è stato possibile grazie alle numerose collaborazioni intraprese e dai programmi di affiliazione aperti che hanno consentito loro di confrontarsi con persone esperte nell’ambito turistico e professionisti del mondo digitale. Tra i partner e le aziende vi sono, infatti, l’ufficio stampa dell’aeronautica militare e servizi turistici come “My tour in Italy” che lo scorso 22 Ottobre ha invitato Fabio ed Alessia come ospiti “speciali” in Toscana, dove i due ragazzi attualmente vivono, ad un workshop organizzato in cui le agenzie turistiche hanno incontrato i nuovi Digital Promoters. Oltre alle piattaforme che offrono una serie di attività che possono essere selezionate e create su misura in base alle esigenze, coprendo tutto il territorio italiano, numerose sono le sinergie anche con realtà locali come agriturismi ad esempio “Belagaggio”, “Casale dello sparviero”, “Terme di Saturnia”, “Torre Salvucci”, principalmente concentrati in Toscana.

“Tra i programmi futuri, invece, vi è uno in particolare che abbiamo a cuore ed è quello relativo alla sinergia nata con Donnafugata, trattandosi di un’experience a 360 gradi di natura enogastronomica che si svolgerà sul territorio siciliano in modo da offrirci la possibilità di lavorare con una prestigiosa azienda della nostra terra” rivelano a LiveSicilia, creando ancora più suspance per gli sviluppi che verranno.

Che cos’è dunque GoItaly? Non soltanto una piattaforma di valorizzazione a livello culturale e paesaggistico del territorio che abbraccia il settore turistico, dell’hospitality e dell’intrattenimento su base nazionale da nord a sud ma anche un canale d’ispirazione per creare un’esperienza su misura in qualsiasi parte d’Italia, che sia memorabile ed unica.