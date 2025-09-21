Alessio Vassallo si è sposato: le foto del sì dell’attore palermitano

La neo moglie è un volto noto della tv

Alessio Vassallo ha detto sì. Sabato 20 settembre l’attore palermitano, 42 anni, è convolato a nozze con Ginevra Pisani, più giovane di lui di 15 anni, a Napoli, città natale di lei. La cerimonia si è svolta all’aperto con rito civile. I due stanno insieme dal 2021. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso marzo.

Le immagini social del sì e dei festeggiamenti a Villa Scipione mostrano i due neo sposi al settimo cielo. “L’amore esiste ancora”, scrive un’invitata immortalando il taglio della torta. Ginevra Pisani ha sfoggiato due abiti firmati Maison Signore.

Chi è Ginevra Pisani

Nata a Napoli, Ginevra Pisani ha esordito nel mondo dello spettacolo prendendo parte come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, programma in cui fu la scelta del tronista Claudio D’Angelo.

Successivamente è apparsa sul piccolo schermo a “Il pranzo è servito” e ha ricoperto il ruolo di professoressa a “L’Eredità”, esperienza che ha deciso di interrompere nel 2021 per dedicarsi al teatro. Ginevra Pisani ha preso parte alla pièce teatrale “La concessione del telefono”, condividendo il palco con Alessio Vassallo.

Alessio Vassallo si è sposato, formazione e carriera

Alessio Vassallo è nato a Palermo nel 1983. Dopo la formazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, ha iniziato un percorso che lo ha portato a spaziare tra cinema, televisione e teatro. Il grande pubblico lo ha conosciuto nei panni di Mimì Augello ne “Il giovane Montalbano”, ruolo che lo ha consacrato come interprete di primo piano.

Al cinema ha recitato in “Viola di mare” di Donatella Maiorca, in “La moglie del sarto” e nella commedia corale “Fino a qui tutto bene” di Roan Johnson, fino ad arrivare a titoli più recenti come “Notti in bianco, baci a colazione” e “Arrivederci tristezza”, presentato in occasione dell’ultima edizione del Taormina Film Festival.

In tv, oltre al ruolo che lo ha reso celebre, Alessio Vassallo ha preso parte a produzioni come “Agrodolce”, “La vita rubata”, “Gli anni spezzati – Il giudice” e agli adattamenti televisivi di alcuni capolavori di Andrea Camilleri, quali “La stagione della caccia” e “La concessione del telefono”.

“Mi sposo perchè ho bisogno di qualcosa che mi renda felice”

In un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” lo scorso luglio, Alessio Vassallo aveva spiegato perché ha deciso di sposarsi: “È stata una scelta fatta per amore, per la coppia, per me. Sono reduce da un periodo psicologico non proprio facile e mi sono accorto che tutto ruotava attorno al lavoro. Quindi, ho sentito l’esigenza di fare qualcosa che mi rendesse felice e che avesse impatto solo sulla mia vita personale”.

“So che sarà una giornata bellissima – aveva aggiunto – Poi, guardi, per finzione, io mi sono sposato già 4 o 5 volte: sono praticamente un veterano, arriverò all’altare preparatissimo”.

Ginevra Pisani è più giovane di lui di 15 anni

La differenza d’età non lo spaventa: “A 27 anni, Ginevra è già una donna molto matura. Ciò che ci divide sono solo alcune esperienze legate proprio all’età e al periodo di vita che si sta vivendo, ma ci lasciamo massima libertà nel viverle. Per noi, è importante convergere sui progetti di vita significativi”.

I progetti della coppia

La coppia ha in progetto di allargare la famiglia. “Ci arriveremo piano piano – aveva svelato l’attore palermitano – Adesso facciamo questo primo passo, poi si vedrà. Credo che potrei essere un buon padre perché metterei a servizio di mio figlio tutta l’esperienza che ho accumulato negli anni, ma poi soprattutto lo lascerei libero di sbagliare”.

